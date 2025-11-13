Hündchen Tobi musste Frauchens Tod mitansehen: Wer schenkt ihm jetzt neuen Mut?
Köln - Trotz tragischer Umstände will das Tierheim Dellbrück demnächst ein neues Zuhause für einen wirklich traurigen Vierbeiner finden. Wer muntert dieses kleine Kerlchen wieder auf?
Gemeint ist Fellnase Tobi, die aktuell mit einem Tapetenwechsel der heftigen Art umgehen muss.
Denn wie das Tierheim via Instagram schreibt, sei Tobi hautnah dabei gewesen, als sein jahrelanges Frauchen plötzlich in den eigenen vier Wänden verstarb.
Die Feuerwehr rettete den kleinen Kerl schließlich aus der Wohnung und brachte ihn ins Tierheim Dellbrück. Und als wäre der Tod seiner Besitzerin nicht schon Herausforderung genug, scheint es niemanden in seinem Umfeld zu geben, der Tobi aufnehmen könnte.
Einen überstürzten Auszug wollen die Tierretter aber um jeden Preis verhindern und den süßen Schwerenöter erst einmal gründlich unter die Lupe nehmen. "Wir werden ihn jetzt erst einmal medizinisch durchchecken, was nicht ganz einfach werden wird, denn er kann ganz schön frech werden."
Kontaktdaten des Tierheim Dellbrück
Erst danach wolle man die Suche nach einer neuen Bleibe in Angriff nehmen, heißt es. "Schade, dass er uns nicht sagen kann, was er sich wünscht, um glücklich zu sein."
Wessen Interesse durch die ersten Schnappschüsse des kleinen Neuzugangs aber trotzdem geweckt wurde, kann sich die Telefonnummer 0221684926 oder die E-Mail-Adresse [email protected] merken.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück