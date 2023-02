Hund legt sich mit Hai an und verscheucht den riesigen Meeresräuber

Doch der knapp drei Meter lange Meeresräuber hatte die Rechnung ohne einen ganz bestimmten Inselbewohner gemacht. Der süße Mischling, dessen Name unbekannt ist, sprang kurzerhand vom Holzsteg ins Wasser, schwamm zum Hai und gab dem drei-Meter-Fisch nachdrücklich zu verstehen, dass er hier nicht willkommen sei.

Am Mittwoch kam es zu einer überaus amüsanten Szene auf einer abgelegenen Karibik-Insel.

Gegenüber New York Post erzählten die Macher der Bootstour von den Hintergründen der ungleichen Begegnung. Man sei mit 30 Gästen soeben an der kleinen Privat-Insel vorbei geschippert, als sich der Hammerhai näherte, schildert Rebecca Lightbourn, die für Tourismus-Veranstalter Exuma Water Sports arbeitet.

Hammerhaie kommen vor allen in den tropischen Küstenregionen vor. Nur sehr wenige Angriffe auf Menschen sind bekannt. (Symbolbild) © hakbak1979/123rf

Als bei der Tour am Mittwoch plötzlich der Hammerhai auftauchte, und anfing um Boot und Insel zu streifen, habe man das Boot verlangsamt, um den Gästen einen Blick auf den faszinierenden Raubfisch zu ermöglichen. "Während wir den Hai betrachteten, bemerkte ihn auch der Hund".



"Ob er seine Insel beschützen wollte oder einfach nur mit dem spielen wollte, was für ihn wie ein großer Fisch im Wasser aussah, er ging einfach auf ihn los", erzählte Lightbourn weiter.

Der junge Hund - ein Bahamian Potcake, ein auf den Inseln sehr verbreiteter Mix - sprang rein, schwamm zum Hai und verscheuchte ihn. Nach getaner "Arbeit", etwa drei Minuten später, ging die Fellnase wieder an Land. Der Hai "hatte keine Ahnung, was ihn da angriff", so Lightbourn.

Der kleine Draufgänger ist kein Unbekannter, wie Lightbourn außerdem verrät. Mit seinem Herrchen, dem Inselwärter, lebt er auf dem ansonsten unbewohnten Eiland in den Exumas, einer Inselkette der Bahamas.