Hund plötzlich krank: Als Tierarzt die Ursache findet, droht gewaltiger Ehe-Krach

So weit, so gut: "Unsere Ärzte teilten den Befund freudig den Besitzern mit und sagten, dass die Ursache der Krankheit ein Fremdkörper im Magen des Tieres sei", berichtet Dr. Bagatow weiter.

Doch als die Besitzer den "Fremdkörper" sahen, wich die Freude über die Genesung des geliebten Haustieres wohl einem Gefühl der Fassungslosigkeit, stellte der erfahrene Tierarzt schmunzelnd fest. Denn das Höschen war der Hundebesitzerin eindeutig zu klein, außerdem konnte sie sich nicht erinnern, ein solches Wäschestück jemals besessen zu haben.

Ihr Mann versank dagegen vor Scham im Boden, berichtet Dr. Bagatow weiter. Seine Affäre lässt sich nun wohl nicht mehr leugnen.

Der erfahrene Tierarzt konstatiert: "Manchmal entpuppen sich erfreuliche Dinge für uns Ärzte als unglücklich für die Tierhalter."

Wenn Haustiere Gegenstände verschlucken, ist das immer ein Grund zur Sorge. Manchmal finden Tierärzte, wie in diesem Fall, aber auch allerhand Kurioses im Magen des Tieres. So wie vor wenigen Tagen in England, als ein zweijähriger Mops auf den Geschmack von Haargummis gekommen war und satte 60 Stück verschlang.