Hund und Ziege sind beste Freunde und landen im Tierheim: Dann gibt es ein Happy End!

Weil ihr Besitzer erkrankte, konnte er sich nicht länger um die Ziege Cinnamon und den Boxer-Mischling Felix kümmern. © Screenshot: Facebook/WakeGov Pets: Wake County Animal Center

Cinnamon (dt. Zimt), die Ziege, und Felix, der Hund, essen zusammen, schlafen zusammen, spielen zusammen - sie sind unzertrennlich.

Beide wurden ins Wake County Animal Center gebracht, nachdem das örtliche Veterinäramt der Stadt Raleigh dem schwer erkrankten Besitzer einen Besuch abstattete und leider feststellen musste, dass dieser nicht länger in der Lage war, sich um das ungewöhnliche Paar zu kümmern. Schwerenherzens trennte er sich von seinen beiden Haustieren.

Wie das US-Magazin "Insider" berichtete, warteten Cinnamon und Felix seit dem 13. März im Tierheim darauf, möglichst gemeinsam adoptiert zu werden oder wenigstens in eine geeignete Pflegestelle aufgenommen werden zu können.

Kein einfaches Unterfangen für die Tierschützer, welche die Freundschaft der beiden Vierbeiner als etwas ganz "Besonderes" bezeichnen.

"Ziegen sind soziale Tiere, ebenso wie Hunde. Wenn sie also zusammengesetzt werden, ergibt es Sinn, dass sie Freundschaft finden", sagte Dr. Jennifer Federico, Direktorin des Wake County Animal Center.

"In vielen Fällen von Freundschaften zwischen Arten werden diese normalerweise nicht zusammen gesehen, und manchmal gehört eine [davon] zu einer Art, die normalerweise in der Natur Jagd auf die andere macht – was auch immer der Grund für die Bindung der beiden ist, es ist klar, was für sie am besten wäre: sie zusammenzuhalten."