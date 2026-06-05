Im Stich gelassen: Besitzer kettet Hund eiskalt an und haut ab

Dundalk (Irland) - Das traurige Schicksal einer ausgesetzten Hündin in Dundalk (Irland) sorgte vor rund einer Woche für entsetzte Gesichter: Ihr ehemaliges Herrchen hatte die hilflose Fellnase am Wegesrand ausgesetzt - mit dabei: ein kleiner Brief.

Am 28. Mai entdeckten Mitarbeiter einer Auffangstation die verängstigte Hündin Hope am Straßenrand. © Fotomontage/Facebook/Screenshot/Dundalk Dog Rescue

"Um 5.45 Uhr haben unsere Kameras aufgezeichnet, wie ein Hund vor den Toren unseres Zentrums angebunden wurde – zurückgelassen mit nichts als einem Napf und einem Zettel", berichtete das Tierheim "Dundalk Dog Rescue" auf Facebook.

Nachdem das zuständige Team die Fellnase entdeckt hatte, näherte es sich mit allerhöchster Vorsicht der Hundedame. Da die Tierschützer keinerlei Informationen über den Vierbeiner hatten, erhofften sie sich durch den anonymen Brief klare Antworten – jedoch ohne Erfolg.

"Kein Name. Keine Unterschrift. Keine Möglichkeit, ihre Geschichte zu erfahren", betonte die Retterin des Tieres. Im Zuge dessen erhielt die ausgesetzte Hündin den Namen "Hope".

Die Auffangstation machte auf Facebook deutlich, dass niemand für sein Handeln verurteilt werden sollte. "Das Leben kann kompliziert sein, und manchmal haben Menschen das Gefühl, keine andere Wahl zu haben", hieß es weiter.

Dennoch gebe es wesentlich sicherere und legalere Wege, um nach Hilfe zu fragen. Besonders problematisch seien in Hopes Fall vor allem die fehlenden Papiere und Informationen gewesen. "Da dieser Hund ohne unterschriebene Unterlagen ausgesetzt wurde, können wir rechtlich gesehen kein Eigentumsrecht übernehmen."

Infolgedessen musste die Fellnase das "gesetzlich vorgeschriebene Verfahren für ausgesetzte oder herrenlose Hunde durchlaufen". Erst danach sei es möglich, sie in ein neues Zuhause zu vermitteln.