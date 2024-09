Im Tierheim geboren: Ob diese süßen Katzen den Absprung schaffen?

Jedoch hat Egon mittlerweile Vertrauen geschöpft und schmust ab und an sogar gern. Seine Schwester hingegen benötigt etwas mehr Einfühlungsvermögen, um das Eis zu brechen.

Katze Eleanor hat Knickohren und gehört der Qualzucht an, weshalb sie vermutlich auf Schmerzmittel angewiesen sein wird. © Tierheim Berlin

So niedlich die Kleine mit ihren Knickohren aussieht, so sehr wird sie in Zukunft wahrscheinlich leiden müssen.

Da der Scottish Fold aus einer Qualzucht hervorgeht, wird er im Laufe seines Lebens vermutlich Probleme mit dem Bewegungsapparat bekommen, sodass diese Rasse dann auf Schmerzmittel angewiesen ist.

Für das schüchterne kleine Duo sucht das Tierheim ein ruhiges Zuhause bei verantwortungsbewussten Menschen. Sie möchten in eine Wohnung Einzug halten, die mindesten 60 Quadratmeter groß ist.

Ein abgesicherter Balkon, von dem aus die Katzenkinder gemütlich die Welt beobachten können, wäre ein tolles Highlight, dem das Duo erwartungsvoll entgegenblickt. Katzengerechte Möbel und abenteuerreiche Gestaltung helfen den jungen Tieren gegen Langeweile.

Kinder und Trubel sollten auf Egon und Eleanor (Vermittlungsnummer 24/1090 und 1091) hingegen nicht in ihrer neuen Bleibe warten.

Wenn Du den niedlichen Geschwistern das schöne Katzenleben zeigen kannst, dann sende eine E-Mail an schillow1@tierschutz-berlin.de.