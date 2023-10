Junghündin hat krasse Vergangenheit: Gibt es jetzt ein Happy End für Era?

Alsfeld - Das Alsfelder Tierheim hat derzeit eine ganz besondere Hündin in seiner Obhut. Era ist eine zuckersüßes Vierbeinerin, die bereits einiges in ihrem Leben erleben musste. Nun hofft sie, endlich ein neues Zuhause zu finden.

Era wuchs vor ihrer Zeit in Deutschland also auf den Straßen Rumäniens auf, wo man mit dem hierzulande besten Freund des Menschen meist nicht gerade einfühlsam umgeht. Eine sicherlich verstörende anfängliche Lebenszeit, die Era aber mittlerweile bravourös hinter sich gelassen hat.

Schätzungsweise ist Era im September 2021 geboren und demnach erst etwa zwei Jahre alt. Sie wurde vom Partnerverein " Tierhilfe Hoffnung " an das Tierheim in Alsfeld vermittelt. Der Verein hat sich der Rettung von Hunden aus Rumänien verschrieben.

Die freundliche Junghündin ist gegenüber Menschen total aufgeschlossen. Aufgrund ihrer anpassungsfähigen Natur könnte Era sogar in ein Büroumfeld integriert werden. Sie geht bereits gut an der Leine und wird ihren zukünftigen Bezugspersonen sicherlich sehr viel Freude bereiten.

Sie durfte ihr Pflegefrauchen sogar mit in die Schule begleiten, wo sie aufgrund ihrer freundlichen und fröhlichen Art schnell zum Liebling aller Schüler avancierte. Auch alle Lehrerkollegen begrüßte Era immer schwanzwedelnd. Während des Unterrichts wartete sie darüber hinaus jederzeit brav auf ihrer Decke.

Era wartet zurzeit immer noch sehnsüchtig auf ein liebevolles neues Zuhause, in dem sie all ihre liebenswerten Eigenschaften entfalten kann. Wenn Sie dieser bezaubernden Hündin ein Zuhause bieten möchten, zögern Sie nicht, sich an das Tierheim Alsfeld zu wenden und Era eine Chance auf ein glückliches Leben zu geben.

Möglich ist dies telefonisch unter der Rufnummer 066312800, werktags zwischen 9 und 12 Uhr oder 14 und 16 Uhr.