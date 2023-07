Katze Glinda benötigt dringend eine Operation, doch dieser Grund hindert sie daran

Doch wie der Vierbeiner nun ausrichten ließ, ist zunächst nichts aus dem geplanten Eingriff geworden: "Leute ich werde bekloppt. Morgen ist mein großer Shunt-OP-Termin. Ich klagte hier ja bereits ausgiebig mein Leid und Ihr warft daraufhin ordentlich Moneten in mein Sparschwein, damit ich dem Tierheim nicht so dolle auf der Tasche liege."

Um die nötigen Groschen für die so dringend benötigte OP zu sammeln, startete die Mieze in Zusammenarbeit mit ihren fleißigen Pflegerinnen und Pflegern einen emotionalen Spendenaufruf.

"Vorgestern grummelte es dann plötzlich total gruselig in meiner Magengegend und keine Minute später saß ich auch schon mit nem flotten Otto auf dem Katzenklo. Ich dachte: gut, kein Problem, kann ja jedem mal passieren. Aber die machen hier voll das Theater darum", schrieben die Pfleger des Tierheims im Auftrag der Fellnase.

Glinda musste Medikamente zu sich nehmen, zudem wurden "hektische Telefonate mit der Tierklinik" geführt. Alles in allem konnte die Operation aber nicht durchgeführt werden. "Schließlich wurde mir feierlich mitgeteilt, dass ich unter diesen Umständen nicht unters Messer kann. Das sei gefährlich und so. Aber Mittwoch in einer Woche - da wäre ich dann wirklich dran."

Deshalb habe die Mieze dann IT-Ewald in ihre Box eingeladen und mit ihm eine Partie Mühle gespielt.