Kein Zuckerschlecken: Süße Katze startet turbulent ins Leben

Die kleine Europäisch Kurzhaar wurde nicht in einem kuscheligen Körbchen geboren, sondern auf der Straße, wie ihre Tierpfleger aus dem Berliner Tierheim schilderten.

Das Kätzchen möchte dringend in ein neues Zuhause einziehen. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Weil Ohana den Großteil ihres jungen Lebens draußen verbrachte, hatte sie anfangs Probleme, auf das Katzenklo zu gehen. Doch das junge Tier hat inzwischen gelernt, wie sie es zu benutzen hat und geht nun sehr artig aufs Töpfchen, wie ihre Tierpfleger beobachten.

Die Europäisch Kurzhaar ist auf der Suche nach einem passenden Zuhause in sicherer und ruhiger Umgebung.

Ohana möchte auch in Zukunft in den Genuss von Freiheit kommen und Streifzüge in der Natur unternehmen. Eine reine Wohnungshaltung würde die Samtpfote nicht glücklich machen.

Worauf Ohana voller Vorfreude wartet, ist eine bereits im Haushalt lebende Artgenossin, die nicht älter als sechs Monate alt sein soll. Kinder hingegen sollten nicht mit ihr zusammenleben.

Wenn Du für die süße Katze Ohana (Vermittlungsnummer 24/1492) ein Zuhause hast und ihr ein schönes Katzenleben bescheren kannst, dann sende direkt eine E-Mail an ihre Tierpfleger an schillow1@tierschutz-berlin.de.