Kleiner Kölner veranstaltet eigene Party und sammelt 307 Euro fürs Tierheim
Köln - Dieser kleine Tierfreund hat eine richtig große Idee gehabt: Bruno aus Köln hat ganz alleine eine Tierschutzparty auf die Beine gestellt und dabei mehr als 300 Euro für die Bewohner im Tierheim Köln-Dellbrück gesammelt.
Mit gerade einmal sechs Jahren hatte Bruno eine Idee, die viele Erwachsene staunen lässt: Er wollte nicht nur über Tierschutz sprechen, sondern selbst etwas bewegen und den Tieren im Tierheim helfen.
Die Idee kam ihm nach einem Besuch beim Tierheimfest im Mai. Dort fasst er den Entschluss, auf eigene Faust eine Tierschutzparty zu Hause zu veranstalten.
Das Tierheim Köln-Dellbrück teilte die süße Geschichte in einem Reel auf Instagram und ließ Bruno selbst erzählen, wie es dazu kam.
Der kleine Veranstaltungsprofi erklärte dabei voller Begeisterung, warum ihm die Aktion so wichtig war: "Damit das Tierheim den Tieren auch Futter und Verstecke geben kann."
Auf die Frage, ob auch andere Kinder eine solche Party veranstalten sollten, hatte Bruno eine klare Antwort: "Auf jeden Fall."
Bällebad, Schatzsuche und ganz viel Herz für Tiere
Bei Brunos Feier kamen 35 Freunden und Familienmitglieder zusammen. Es gab ein riesiges Bällebad, eine Schatzsuche und jede Menge Spiel und Spaß.
Außerdem brachte jeder Gast rein pflanzliche Kost mit, denn auch darauf legte Bruno großen Wert. "Man muss auch veganes Essen haben, damit man zu den Tieren nett ist", erklärt der Sechsjährige.
Auch an die Bewohner des Tierheims wurde gedacht: Statt Geschenken für Bruno brachten die Gäste Spenden für die Tiere mit. In einer bunten Spardose sammelte sich am Ende eine beeindruckende Summe: stolze 307 Euro.
Mit der Spende kann das Tierheim seinen Schützlingen weiterhin etwas Gutes tun, etwa Futter kaufen oder für Beschäftigung mit neuem Spielzeug sorgen.
Für die Tierpfleger ist Bruno damit ein echtes Vorbild und zeigt, dass man auch mit sechs Jahren schon richtig viel bewegen kann.
Titelfoto: Bildmontage: tierheim_dellbrueck