Kleiner Kölner veranstaltet eigene Party und sammelt 307 Euro fürs Tierheim

Köln - Dieser kleine Tierfreund hat eine richtig große Idee gehabt: Bruno aus Köln hat ganz alleine eine Tierschutzparty auf die Beine gestellt und dabei mehr als 300 Euro für die Bewohner im Tierheim Köln-Dellbrück gesammelt.

Bruno (6) hatte eine besondere Idee: Mit seiner eigenen Tierschutzparty wollte er den Bewohnern im Tierheim Köln-Dellbrück helfen. © Instagram Screenshot/tierheim_dellbrueck

Mit gerade einmal sechs Jahren hatte Bruno eine Idee, die viele Erwachsene staunen lässt: Er wollte nicht nur über Tierschutz sprechen, sondern selbst etwas bewegen und den Tieren im Tierheim helfen.

Die Idee kam ihm nach einem Besuch beim Tierheimfest im Mai. Dort fasst er den Entschluss, auf eigene Faust eine Tierschutzparty zu Hause zu veranstalten.

Das Tierheim Köln-Dellbrück teilte die süße Geschichte in einem Reel auf Instagram und ließ Bruno selbst erzählen, wie es dazu kam.

Der kleine Veranstaltungsprofi erklärte dabei voller Begeisterung, warum ihm die Aktion so wichtig war: "Damit das Tierheim den Tieren auch Futter und Verstecke geben kann."

Auf die Frage, ob auch andere Kinder eine solche Party veranstalten sollten, hatte Bruno eine klare Antwort: "Auf jeden Fall."