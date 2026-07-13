Mann entdeckt Tasche auf Sportplatz: Als er hineinschaut, muss er direkt umplanen

Risca (Wales) - Eigentlich sollte er nur den Rasen mähen: Doch als der Gemeindearbeiter auf einem Basketballplatz des "Channel View Community Centres" im walisischen Risca eine Tasche entdeckte, war seine Tagesplanung kurz darauf hinfällig. Der Mann blickte am 30. Juni nämlich in zwei traurige Augen, kaum dass er den Reißverschluss der Tasche geöffnet hatte.

Diese Tasche kam einem Gemeindearbeiter im walisischen Risca verdächtig vor. © Facebook/Screenshot/RSPCA Cymru

Eine junge Katze saß darin, hatte zumindest etwas Futter dabei. Der Arbeiter nahm die Samtpfote spontan zu sich mit nach Hause in die Nähe von Caldicot.

Dann übernahm seine Partnerin, die mit der armen Fellnase zum Tierarzt fuhr. Dort wurde dann auch die Tierschutzorganisation RSPCA informiert.

"Dieses arme Kätzchen wurde auf grausame Weise auf einer offenen Rasenfläche zurückgelassen - in einer Tasche, deren Reißverschluss bis auf einen kleinen Spalt fast vollständig geschlossen war. Durch diesen Spalt versuchte das Tier gerade, den Kopf herauszustrecken, als es von dem Gemeindearbeiter entdeckt wurde", schrieb RSPCA-Inspektorin Sophie Daniels in einer Mitteilung.

Den Verantwortlichen war es natürlich vor allem wichtig, herauszufinden, ob es der nur rund drei Monate alten Katze gesundheitlich gut ging.