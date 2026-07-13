Mann entdeckt Tasche auf Sportplatz: Als er hineinschaut, muss er direkt umplanen
Risca (Wales) - Eigentlich sollte er nur den Rasen mähen: Doch als der Gemeindearbeiter auf einem Basketballplatz des "Channel View Community Centres" im walisischen Risca eine Tasche entdeckte, war seine Tagesplanung kurz darauf hinfällig. Der Mann blickte am 30. Juni nämlich in zwei traurige Augen, kaum dass er den Reißverschluss der Tasche geöffnet hatte.
Eine junge Katze saß darin, hatte zumindest etwas Futter dabei. Der Arbeiter nahm die Samtpfote spontan zu sich mit nach Hause in die Nähe von Caldicot.
Dann übernahm seine Partnerin, die mit der armen Fellnase zum Tierarzt fuhr. Dort wurde dann auch die Tierschutzorganisation RSPCA informiert.
"Dieses arme Kätzchen wurde auf grausame Weise auf einer offenen Rasenfläche zurückgelassen - in einer Tasche, deren Reißverschluss bis auf einen kleinen Spalt fast vollständig geschlossen war. Durch diesen Spalt versuchte das Tier gerade, den Kopf herauszustrecken, als es von dem Gemeindearbeiter entdeckt wurde", schrieb RSPCA-Inspektorin Sophie Daniels in einer Mitteilung.
Den Verantwortlichen war es natürlich vor allem wichtig, herauszufinden, ob es der nur rund drei Monate alten Katze gesundheitlich gut ging.
RSPCA Cymru teilt Geschichte im Juli auf Facebook
Zum Glück stellte sich heraus, dass es der tierischen Patientin im Großen und Ganzen an nichts fehlte. Sie musste lediglich wegen Magen-Darm-Problemen und Flöhen behandelt werden.
Wäre die Katze nicht rechtzeitig entdeckt worden, hätte die Geschichte aber auch ganz anders ausgehen können. Daniels wandte sich deshalb mit einer Mahnung an alle Tierbesitzer.
"Wir möchten jeden, der Schwierigkeiten bei der Versorgung seiner Haustiere hat, dringend bitten, sich Hilfe zu suchen, anstatt eine solche Aussetzung in Erwägung zu ziehen", so die Tierschützerin.
Nur mit Mahnungen will die Britin den "Übeltäter" unterdessen nicht davonkommen lassen. Die RSPCA unternimmt derzeit ernsthafte Untersuchungen, um den Fall aufzuklären.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/RSPCA Cymru