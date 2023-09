26.09.2023 16:47 Liebe auf den ersten Blick: Hund Rico findet neues Zuhause und Freundin

Oft kommt es vor, dass Tiere in Heimen übersehen werden. So auch in Köln-Dellbrück. Doch dieses Mal hat es ein Hund geschafft, ein neues Zuhause zu finden.

Von Florian Fischer

Köln - Oft kommt es vor, dass Tiere in Heimen übersehen werden und jahrelang dort bleiben müssen. So auch im Tierheim Köln-Dellbrück. Doch dieses Mal hat es ein Hund nach langer Zeit geschafft, ein neues Zuhause zu finden. Hund Rico hat nach langer Zeit ein neues Zuhause gefunden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tierheim_dellbrueck "Drei lange Jahre hat Mudi-Mix Rico bei uns auf seine große Chance gewartet", beginnen die Pfleger des Heims ihren neuesten Instagram-Beitrag. Der Rüde sei schwarz und vor allem sei er sehr scheu, was ihn auf der Beliebtheitsskala der Besucher nicht gerade nach ganz oben katapultiert habe. "Er versteht sich zwar mit Artgenossen prächtig, bei Menschen legt er aber erst einmal den Rückwärtsgang ein. Und da die meisten Menschen mit einem gewissen Kuschelbedürfnis ausgestattet sind, fiel er immer durchs Raster", beschreiben die Mitarbeiter des Tierheims Köln-Dellbrück den schwarzen Vierbeiner. Tiergeschichten Amazon-Mitarbeiterin liefert Paket, plötzlich beißt sie etwas extrem Giftiges ins Bein Doch nun hat Rico sein Glück gefunden! Denn der Mudi-Mix hat nach langem Warten endlich ein neues Zuhause geschenkt bekommen. Liebe auf den ersten Blick: Mudi-Mix hat eine neue Freundin In seiner neuen Bleibe hat der Vierbeiner eine neue Liebe gefunden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tierheim_dellbrueck "Jetzt entdeckte ihn eine sehr nette Familie, die mit Hündin Yara tatsächlich sein weibliches Ebenbild zu Hause haben", so die Pfleger weiter. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen und wie man sehen kann, habe Ricos Geschichte endlich ein Happy End. Für das Tierheim ist die Neuigkeit zu Hund Rico jedoch nicht die einzige freudige Nachricht der letzten Tage. Denn erst kürzlich erlebte auch eine Katze des Heims ein Happy End. Nach einer schweren Zeit hat auch die Samtpfote Glinda eine neue Bleibe gefunden. "Eure Lieblings-Glinda hat es endlich geschafft und darf nach diversen gesundheitlichen Problemen, einer schweren Operation und langen Monaten in der Krankenstation in ein neues Leben ziehen!", veröffentlichten die Mitarbeiter die freudigen Nachrichten. Tiergeschichten Katzenkinder suchen ein Zuhause: Wer zeigt ihnen das süße Leben? Somit darf sich das Tierheim über zwei freudige Abgänge freuen. Wenn auch Ihr Interesse daran habt, ein Tier aufzunehmen, könnt Ihr Euch unter 0221684926, per E-Mail oder über das Kontaktformular melden.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/tierheim_dellbrueck