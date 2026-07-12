Zu früh geboren, viel zu wenig auf der Waage: Diese Katzen-Story geht ans Herz

Köln - Das Tierheim Dellbrück hat in den jüngsten Tagen eifrig um die Leben von fünf klitzekleiner und viel zu früh geborener Katzen-Babys gekämpft.

Gerade einmal 54 Gramm hat das Kleinste der Babys auf die Waage gebracht. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

In einem rund zwei-minütigen Video haben die Tierretter zuletzt auf die dramatischen Schicksale einer stolzen Katzen-Mama hingewiesen.

Der Überforderung ihres ehemaligen Besitzers wegen war die Samtpfote - inklusive Babybauch - in die Hände der Tierretter übergeben worden.

Kurze Zeit später brachte Mama Jeanni ihre fünf Kitten zur Welt, von denen allerdings eines bereits kurz nach der strapazierenden Geburt erlöst und in den Katzen-Himmel geschickt werden musste.

"Es war eine sehr schwere Geburt, die Prozedur dauerte den ganzen Tag, ein Kind war missgebildet musste erlöst werden", erklärten die Mitarbeitenden innerhalb des Videos.

Allzu einfach scheinen die Rahmenbedingungen der kleinen Erdbewohner aber nicht zu sein.

Denn: Die Babys sind aufgrund ihres Geburtstermins viel zu dünn! Gerade einmal 54 Gramm hat das Kleinste bei der Geburt auf die Waage gebracht, muss nun an der Seite ihrer Geschwister mühsam aufgepäppelt werden.