Zu früh geboren, viel zu wenig auf der Waage: Diese Katzen-Story geht ans Herz
Köln - Das Tierheim Dellbrück hat in den jüngsten Tagen eifrig um die Leben von fünf klitzekleiner und viel zu früh geborener Katzen-Babys gekämpft.
In einem rund zwei-minütigen Video haben die Tierretter zuletzt auf die dramatischen Schicksale einer stolzen Katzen-Mama hingewiesen.
Der Überforderung ihres ehemaligen Besitzers wegen war die Samtpfote - inklusive Babybauch - in die Hände der Tierretter übergeben worden.
Kurze Zeit später brachte Mama Jeanni ihre fünf Kitten zur Welt, von denen allerdings eines bereits kurz nach der strapazierenden Geburt erlöst und in den Katzen-Himmel geschickt werden musste.
"Es war eine sehr schwere Geburt, die Prozedur dauerte den ganzen Tag, ein Kind war missgebildet musste erlöst werden", erklärten die Mitarbeitenden innerhalb des Videos.
Allzu einfach scheinen die Rahmenbedingungen der kleinen Erdbewohner aber nicht zu sein.
Denn: Die Babys sind aufgrund ihres Geburtstermins viel zu dünn! Gerade einmal 54 Gramm hat das Kleinste bei der Geburt auf die Waage gebracht, muss nun an der Seite ihrer Geschwister mühsam aufgepäppelt werden.
Tierheim Dellbrück will keine Anfragen für Baby-Katzen
Auch die putzigen Geschwisterchen bringen nicht viel mehr auf die Waage - in der Spitze 65 Gramm.
"Die sind natürlich viel zu klein und wiegen alle viel zu wenig. Mit der Aufzucht von Katzenbabys sind wir ja mehr als vertraut, aber wenn diese weniger als 60 Gramm wiegen, ist das schon eine ganz besondere Herausforderung", stellen die Tierretter klar.
Mögliche Interessenten oder Katzen-Fans müssen sich aber trotzdem gedulden. Um eines Tages für die Vermittlung freigegeben zu werden, müssen Mama und Nachwuchs erst einmal auf Herz und Nieren untersucht, reichlich gefüttert und großgezogen werden.
"Wie immer - an dieser Stelle - schickt bitte noch keine Anfragen", heißt es zum Abschluss.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück