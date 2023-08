Mann schaut Video auf seinem Handy: Wer es für ihn hält, lässt Lachtränen fließen

Phoenix (Arizona) - Was für ein Faulpelz! Weil Herrchen Austen aus Phoenix entspannt auf dem Sofa Handyvideos schauen möchte, ohne sein Smartphone selbst zu halten, holt er sich dafür tierische Unterstützung. Das Ganze zahlt sich für ihn gleich doppelt aus. Denn während Austen entspannt seine Videos gucken kann, heimst er kurz darauf noch einen viralen Hit auf TikTok ein.

"Sie macht ständig solche lustigen Sachen", erklärte das stolze Frauchen. Hatte der Cane Corso das Handy also etwa freiwillig gehalten?

So wurde auch Newsweek auf die Geschichte aufmerksam, wollte noch etwas mehr erfahren. Diese Woche hat das US-Magazin zwar nicht Austen erreicht, dafür aber seine Freundin Hannah (22).

Viele User finden den kuriosen Clip total witzig, vergeben zu Hunderttausenden Likes. In der Kommentarspalte sammeln sich entsprechend viele Tränen lachende Emojis an.

Das Video, in dem der 23-Jährige das Handy von seiner Hündin Millie halten lässt, die neben ihm auf dem Sofa liegt, hat nämlich seit dem 21. Juli fast vier Millionen Klicks erhalten.

Millie hilft ihrem Herrchen (fast) im Schlaf. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/millie.millerson

Nicht ganz: "Meistens müssen wir es aufstellen. Aber sie hält es hoch, während man zuschaut", erklärte die 22-Jährige und ergänzte: "Millie liebt es, mit uns zusammen auf der Couch zu sitzen."

Wenn sie in einem anderen Zimmer sei und Austen im Wohnzimmer, winsele Millie sie an, bis sie ins Wohnzimmer komme, damit alle drei zusammen sein könnten, so Hannah.

Austen spiele im Haus übrigens nur die zweite Geige, so ihr Frauchen, sie selbst sei für Millie die Nummer eins.

Trotzdem habe die Hündin auch ihr Herrchen fest ins Herz geschlossen: "Sie hielt ihm 15 Minuten lang fröhlich das Telefon hin, während er sich online den Gaming-YouTuber 'Sally Is a Dog' ansah", erklärte die US-Amerikanerin.

So konnten nicht nur Fellnase und Herrchen die gemeinsame Zeit miteinander genießen, sondern zusätzlich Millionen TikTok-User. Eine echte Win-win-Situation.