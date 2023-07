Mann will Alligator mit Truthahn füttern und wird fast selber gefressen

"Es ist verrückt, wie schnell eine Lehrvorführung gefährlich werden kann", sagten die Betreiber der Alligator-Farm in South Park (Colorado) später auf Facebook.

Chad versucht zu entkommen: Raus aus dem Wasser, hin zum rettenden Ufer. Doch er stolpert. Ein anderer Pfleger eilt Chad zu Hilfe, sprintet durch den Teich. Ganz sachte legt der Mann seine Hand auf die Schnauze des Alligators. Und tatsächlich Elvis lässt ab von Chad, liegt einige Sekunden verdutzt am Ufer und zieht sich dann zurück in seinen Teich.

Ein Video zeigt den Schock-Moment. Darauf zu sehen: Chad steigt in den Kroko-Teich und reicht mit ausgestrecktem Arm der Panzerechse den Truthahn. Plötzlich greift Elvis an, schnappt nach dem Pfleger und stürzt sich blitzschnell auf ihn.

Doch an diesem Tag hatte Elvis offenbar keinen Appetit auf Truthahn. Das Reptil hatte es auf Chad abgesehen.

So geschehen auf der Colorado Gator Farm am letzten Samstag. Wie er es schon viele Male zuvor getan hatte, betrat Kroko-Pfleger Chad das Gehege von Alligator Elvis, um die mehr als 250 Kilo schwere und knapp 3,50 Meter lange Panzerechse zu füttern.

Immer nur Truthahn... Wollte Elvis mal was anderes fressen? © Facebook/Colorado Gator Farm

Doch warum schnappte das Tier ausgerechnet nach Chad, der ihn doch häufig füttert?

"Wie ihr sehen könnt, wollte Elvis den Truthahn fressen, den Chad ihm angeboten hatte", erklären die Kroko-Experten ihrer Facebook-Followerschaft. "Als der Truthahn nicht in seinem Maul landete, konzentrierte sich Elvis darauf, wo er eine Bewegung sah."

Also schnappte das hungrige Reptil eben nach Elvis. "Deshalb ist es bei der Arbeit mit großen Reptilien immer gut, Verstärkung dabei zu haben!"

Der Pfleger hat die Attacke gut überstanden, ihm ist nichts passiert, versichern die Farm-Betreiber. "Ein besonderer Dank geht an Chad, der so getan hat, als hätte er Angst, und den Zuschauern etwas Lustiges zu sehen gegeben hat. Er wurde nicht verletzt und hat versprochen, an seiner Zielsicherheit beim Truthahnwerfen zu arbeiten."

Obwohl die Begegnung mit Zoo-Alligator Elvis glimpflich verlief, kommt es immer wieder zu tödlichen Zwischenfällen mit Panzerechsen. Erst Anfang Juli wurde eine Frau beim Gassi-Gehen von einem Alligator angegriffen und zerfleischt. Wenige Monate zuvor riss ein ausgewachsener Alligator eine Rentnerin auf dem Gelände einer Senioren-Residenz in Florida.