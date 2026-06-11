Süßes Mäusebaby löst Polizei-Einsatz aus

Mainz - Polizei-Einsatz wegen eines zierlichen Mäusebabys: "Manchmal sind es die kleinsten Einsätze, die besonders ans Herz gehen", sagte hierzu ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mainz am Donnerstag.

Ein hilfloses Mäusejunges versetzte erst einen Passanten in Sorge, dann rückte ein Streifenwagen des Polizeipräsidiums Mainz an. © Polizeipräsidium Mainz

Wie er berichtete, war eine Streifenwagen-Besatzung einige Tage zuvor in die Neutorstraße ausgerückt. Ein Passant hatte dort "ein kleines Mäusejunges entdeckt und sich Sorgen um dessen Wohlergehen gemacht", hieß es weiter.

Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass auf dem fraglichen Grundstück "großflächige Mäharbeiten" durchgeführt worden waren: "Dabei wurde das Mäuschen vermutlich von seiner Familie getrennt."

Das Mäusebaby war äußerlich betrachtet unverletzt, aber hilflos. Doch es war für die Polizisten unmöglich nachzuvollziehen, wo sich das heimische Nest des kleinen Tiers ursprünglich befunden hatte.

"Unsere Kolleginnen und Kollegen nahmen den kleinen Nager daher zunächst mit", betonte der Sprecher.