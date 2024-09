02.09.2024 17:30 1.267 Mutige Rettungsmission: Kaum zu glauben, wer hier auf dem Roller mitfährt

Der indische Bundesstaat Gujarat wurde von schweren Fluten heimgesucht. Kürzlich traf es die Region besonders heftig, was auch die Tierwelt in arge Not stürzte.

Von Simon Schwenk

Vadodara (Indien) - Genauso sieht tierische Nächstenliebe aus! Der Bundesstaat Gujarat im Westen Indiens wird immer wieder von schweren Fluten heimgesucht. Ende August traf es die Region besonders heftig, was auch die lokale Tierwelt in arge Not stürzte. Ein Fall einer besonders rührenden Rettungsaktion machte nun im Netz die Runde. Ungewöhnlicher Anblick: Ein in Not geratenes Krokodil wurde auf einem Roller zum örtlichen Fundbüro transportiert. © Screenshot/X/Dixit Soni Obwohl sie im Wasser zu Hause sind und normalerweise nicht aus ihrem nassen "Wohnzimmer" gerettet werden müssen, gibt es selbst für ansonsten sehr tapfere Reptilien Grenzen. Eine solche wurde kürzlich im Vishwamitri-Fluss, der bis dato rund 440 Krokodile beheimatete, definitiv überschritten. Nach Informationen der "Hindustan Times" beförderte der Starkregen viele der Tiere bis in die Wohngebiete und manche landeten sogar unfreiwillig auf Hausdächern oder in Hochschulen. Zwar ist völlig unklar, wie viele Krokodile in den Fluten ihr Leben lassen mussten, doch mit einzelnen hat es das Schicksal offenbar gut gemeint, wie ein auf der Plattform "X" viral gegangener Clip vor Augen führt. Fluten in Indien ließ ihnen "Wasser bis zum Halse" stehen: Dutzende Krokodile gerettet Andere Verkehrsteilnehmer staunten nicht schlecht, als sie den nicht alltäglichen "Fahrgast" auf dem Roller entdeckten. © Screenshot/X/Dixit Soni Das Video zeigt zwei Männer auf einem Roller, wie sie ein Reptil zum Büro der dortigen Forstbehörde beförderten. In den sozialen Medien wurden die Retter für ihre mutige Aktion überwiegend gefeiert. "Mutige Leute [...] Sie haben das sehr gut gemeistert … hoffentlich werden sie belohnt", lautete der Tenor nicht nur dieses Users. Der Nachrichtenagentur "PTI" zufolge konnten zwischen dem 27. und 29. August insgesamt 24 Krokodile aus Wohngebieten im Bundesstaat Gujarat gerettet werden.

Inzwischen soll der Wasserstand des Vishwamitri-Flusses deutlich gesunken sein, sodass die geretteten Krokodile sowie andere Reptilien bereits in Kürze ihren Weg zurück in die Freiheit antreten dürfen. In einer weiteren Sequenz, die auf dem Kanal von "Gopi Maniar ghanghar" geteilt wurde, fallen die Bilder noch drastischer aus: Hierauf ist zu sehen, wie sich im selben Zeitraum ein riesiges Krokodil samt Beute im Maul in ein Wohngebiet schlich. Zwischen Müllbergen und Mauern war es wohl auf Futtersuche.

Titelfoto: Screenshot/X/Dixit Soni