Mutterlose Baby-Eule bekommt Stofftier: Was sie dann tut, geht Pflegern ans Herz

Harrisburg (Pennsylvania/USA) - Sie war noch ein Küken, als die kleine Eule auf einem Golfplatz in Harrisburg, Pennsylvania, gefunden wurde. Das arme Tier war ganz allein, von Mutter oder Geschwistern fehlte jede Spur. Zum Glück wurden die Tierschützer des "Raven Ridge Wildlife Center" rechtzeitig informiert. Sie retteten das männliche Jungtier und nahmen es in ihrer Station auf. Um die Eule nicht zu sehr an Menschen zu gewöhnen, schenkten sie ihr ein Eulen-Kuscheltier. Was sie dann tat, ging ihnen voll ans Herz.