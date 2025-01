Neues Jahr, neues Heim: Hübscher Kater sucht Zuhause zum Wohlfühlen

Delitzsch - Zum Jahresbeginn stellte das Tierheim Delitzsch Leon vor. Der kleine, blonde Kater sucht ein Zuhause, in dem er verstanden wird und sich endlich wohlfühlen kann.

Was der hübsche Kater gar nicht mag, wären andere tierische Mitbewohner, egal ob Hund oder Katze, männlich oder weiblich, jung oder alt.

Wie das Tierheim auf Facebook schreibt, liebe es der Einjährige in der Natur durch die Gegend zu ziehen. Sein Traum wäre deshalb ein Haus mit Grundstück in ländlicher Umgebung und gesichertem Freigang.

Aus diesem Grund suche er nun ein ruhiges Zuhause, was ihm dabei hilft, die schlechten Zeiten zu bewältigen.

Leon befindet sich zwar nicht in Delitzsch, doch solltet Ihr den Kater kennenlernen wollen, vermittelt Euch das Tierheim die entsprechenden Kontaktdaten. Meldet Euch einfach per Direktnachricht via Facebook.