Operation erfolgreich! Jetzt suchen Katze Glinda und ihr treuer Begleiter ein neues Zuhause

Gemeinsam mit IT-Ewald sucht Katze Glinda ein neues Zuhause. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tierheim_dellbrueck

Die gemusterte Katze mit den großen gelben Augen hat eine schwere Zeit hinter sich, ist aber nun wieder komplett fit.

Vor fast zwei Monaten hatten die Pfleger im Tierheim Köln-Dellbrück mit ärztlicher Unterstützung diverse gesundheitliche Probleme bei Glinda festgestellt. Die Rede war dabei von "Blasensteine[n], Kleinwuchs, Krampfanfälle[n] und all so was".

Jetzt ist der Vierbeiner aber wieder genesen und sucht ein neues Zuhause. Allerdings nicht alleine, sondern gemeinsam mit "IT-Ewald". "Dank Ewalds erstklassiger Pflege geht es der kleinen Katze mittlerweile wieder prächtig und es ist jetzt an der Zeit, eine neue Bleibe für die beiden zu suchen", schreiben die Pfleger des Heims in ihrem neuesten Instagram-Beitrag.

Allerdings solle man wissen, dass die Mieze Spezialfutter, Medikamente und ab und zu eine medizinische Kontrolle benötige.