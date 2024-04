Papagei Jakob hat seine große Liebe verloren: Findet der arme Vogel noch sein Glück?

Berlin - Hast Du einen Vogel? Wenn nicht, beim Tierheim in Berlin bekommst Du einen. Denn dort leben weitaus mehr Tiere als nur Hunde und Katzen . So wartet der putzige Papagei Jakob auf einen neuen Platz bei lieben Menschen, weil seine Turteltaube verstorben ist.

Innerhalb von drei Jahren lernt der 19-Jährige im Tierheim allmählich wieder, was es heißt, ein glücklicher Ara-Papagei zu sein und ließ seinen Charme bei Gelbbrustara-Dame Jasmin spielen. Doch die lieb gewonnene Turtelei fehle Jakob nach ihrem Tod sehr.

Sein Gefieder ist strubbelig und an einigen Stellen fehlen Jakob Federn. Das sei seinen Tierpflegern zufolge wahrscheinlich auf seine früheren schlechten Haltungsbedingungen zurückzuführen.

Der einseitig blinde Jakob hat spezielle Bedürfnisse. © Tierheim Berlin

Da der hübsche Jakob in Gesellschaft mit seinen Artgenossen leben will, sucht er dringend nach einer letzten Bleibe bei einer Ara-Dame oder in einer Gruppe von (bestenfalls flugunfähigen) Artgenossen.

In der Wohnung sollten Aras, auch aufgrund ihrer Lautstärke nicht gehalten werden.

Ein geräumiges Vogelzimmer könnte Jakob jedoch gefallen. Aufgrund seiner Flugunfähigkeit ist es wichtig, dass er viele Klettermöglichkeiten, Äste und Seile in der künftigen Voliere zur Verfügung hat.

Falls Du für den hübschen Jakob ein artgerechtes Zuhause hast, dann melde Dich mit aussagekräftigen Bildern Deiner Unterbringungsmöglichkeiten per E-Mail an vogelhaus@tierschutz-berlin.de.