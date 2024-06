Papageien-Trio plant gemeinsame Zukunft und singt in höchsten Tönen

Berlin - Nach einem turbulenten Start haben die Papageien Souela (16), Amaya (4) und Pepe (3) Unterschlupf in einem der Vogelhäuser des Tierheims Berlin gefunden. Die Amazonen sehnen sich nach ihrem eigenen Zuhause, in dem sie ihre Singkonzerte gemeinsam fortsetzen können.

Nach einer Phase der Einsamkeit fand die Amazone eine neue Kumpanin. Amaya ist nun stets an ihrer Seite und sorgt für Abwechslung. Vergangenes Jahr vervollständigte der Papagei Pepe die Gruppe.

In den vergangenen neun Jahren fand die Papagei-Dame im Tierheim ihre erste große Liebe. Doch leider verstarb der Vogelmann und wenig später auch ihre beste Freundin, die Souela gewonnen hatte.

Die Venezuela-Amazone Souela hatte in ihrem bisherigen Leben nicht viel Glück. Sie wurde im Tierheim abgegeben, um unter Artgenossen zu sein und sich nicht einsam zu fühlen.

Papagei-Dame Souela (16) hat in ihrem Vogelleben schon mehrere WG-Partner gehabt. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Auch Pepe ist noch ein junger Vogel, der sehr zurückhaltend ist und seine Umgebung zunächst aus sicherer Distanz beobachtet. Er braucht viel Geduld und Ruhe, um Vertrauen aufzubauen.

Ist das Eis jedoch erst einmal gebrochen, taut Pepe auf und traut sich für eine leckere Walnuss auch etwas näher an den Menschen heran.

Das Trio versteht sich prächtig und möchte im Idealfall zusammen zu einer weiteren Amazone einziehen.

Jedoch besteht die Möglichkeit, alle drei Vögel auch einzeln jeweils zu passenden Tieren zu vermitteln. In dem Fall suchen Amaya und Souela jeweils eine männliche Artgenossin im gleichen Alter, Pepe sucht eine weibliche Amazone gleichen Alters.

Die drei Vögel leben derzeit in einer Außenvoliere mit beheizbarem Innenbereich und wünschen sich dies im besten Fall auch für ihre künftige Bleibe.

Falls Du für einen der Papageien Souela (Vermittlungsnummer 15/307), Amaya (22/4256), Pepe (23/2636) einen adäquaten Platz in Deinem Zuhause hast, dann sende eine E-Mail an ihre Tierpfleger mit Informationen zu bereits vorhandenen Artgenossen mit aussagekräftigen Fotos an vogelhaus@tierschutz-berlin.de.