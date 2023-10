Pechvogel auf vier Pfoten: Schlimmer Vorfall zerstörte Marks Leben - bekommt er eine zweite Chance?

Jahrelang machte Mark in seiner neuen Familie keinerlei Probleme. © Montage: Tierheim Wau-Mau-Insel

Bereits als kleinen Welpen hatten die Pfleger aus Kassel den schwarz-beigen Rüden in ihre Obhut genommen und schafften es, den mittlerweile fünf Jahre alten Hund im zarten Alter von fünf Monaten in einer passenden Familie unterzubringen.

In seinem neuen, vermeintlichen Für-Immer-Zuhause, in dem bereits ein von der Wau-Mau-Insel vermittelter Vierbeiner untergekommen war, lebte Mark ein erfülltes und glückliches Leben. Doch dann kam es nach rund dreieinhalb Jahren zu einem verhängnisvollen Vorfall.

Bereits im Juli 2022 bekamen die Verantwortlichen des Tierasyls nämlich die folgenschwere Mitteilung am Telefon, dass es zu einem Beißvorfall gekommen war und man nun Angst vor dem bis dahin vorbildlich agierenden Mischling habe.

Und so kam es, wie es leider kommen musste: Mark kehrte an den Ort zurück, wo sein Werdegang begonnen hatte - und durfte ihn seitdem nicht wieder verlassen. Damit war Marks Pechsträhne aber noch lange nicht am Ende.

Ein Kreuzbandriss, den er sich bereits vor seiner Rückkehr zugezogen hatte, machte eine komplizierte Operation notwendig, von der er sich erst mal mühselig erholen musste.