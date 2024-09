Pinguin flieht, doch es ist sein erstes Mal im offenen Meer!

Eine Person berichtete, die Flüchtige zwischenzeitlich in der Nähe der Nachbarinsel Shino gesichtet zu haben - finden konnte man dort aber nichts.

Ein Loch im Netz war offenbar groß genug für einen Fluchtversuch und so gelang es dem Tier, sich aus dem Staub zu machen. Das geschah am 25. August, danach folgte eine lange und erfolglose Suche.

Die Pinguine wurden in flachem Wasser in einem Netz positioniert, um sie während der brennenden Hitze kühl zu halten.

Die Veranstalter organisieren Events, damit Menschen mit den Tieren in Kontakt treten können. Dabei gelang es einem sechsjährigen Weibchen, überraschend zu fliehen.

Auf der Insel Himakajima in Japan wurden für eine Ausstellung unter anderem Brillenpinguine (auch Afrikanische Pinguine genannt) gezeigt, wie " Kyodo News " berichtete.

RYOSUKE IMAI / COURTESY OF RYOSUKE IMAI / AFP

Erst am vergangenen Sonntag gelang es am Shinmaiko Marine Park in Chita, die Pinguin-Dame wieder einzufangen - zum Glück gesund und munter.

Sie war in Gefangenschaft aufgewachsen und ist noch nie im offenen Meer geschwommen. Das macht es nur noch erstaunlicher, dass ihr Fundort sich 30 Kilometer von Himakajima entfernt befindet. Wahrscheinlich legte sie dazu mehr als 40 Kilometer an der Westküste der Chita-Halbinsel zurück.

"Ich bin überrascht von den körperlichen Fähigkeiten und der Anpassungsfähigkeit des Pinguins", erklärte Ryosuke Imai, ein 29-jähriger Mitarbeiter des Veranstalters.