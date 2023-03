Polizei rettet entlaufenes Haustier nach Autounfall: Doch es ist kein Hund!

Kentucky (USA) - In Lexington im US -Bundesstaat Kentucky entwischte das Haustier einer Familie bei einem Autounfall. Doch bei Max handelte es sich nicht um einen Hund oder eine Katze , sondern um ein kleines Kapuziner-Äffchen!

Handelsübliche Cracker konnten Max schließlich überzeugen, nicht erneut die Flucht zu ergreifen, sondern bei Hurst zu bleiben. (Symbolfoto) © 123rf/olgasab

Dustin Hurst erinnerte sich an die herzergreifende Vereinigung zwischen Max und seiner Besitzerin: "Man konnte die Aufregung auch am Affen und an der Dame sehen. Sie brach in Tränen aus, als sie es sah. Er schrie, sprang zu ihr", sagte Hurst.

"Man konnte die Liebe erkennen, die sie für den Affen und der Affe für sie hatte."

Laut Hurst soll Max einen verletzten Arm gehabt haben, als er ihn fand. Dazu veröffentlichte die Polizei jedoch keine Informationen.

Verletzt oder nicht befindet sich das Äffchen jetzt jedoch wieder in den Händen seiner ihn liebenden Familie und wird dort sicherlich ausgiebig umsorgt werden!