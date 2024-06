Putzige Baby-News aus dem Tierpark: Giraffen-Geburt gibt Grund zur Freude

Berlin - Aus knapp zwei Metern stürzte das am heutigen Montag geborene Giraffen-Baby aus dem Tierpark Berlin hinaus in die Welt.

Die Giraffenherde aus dem Tierpark Berlin freut sich über Nachwuchs. © Gerald Matzka/dpa

Kurz nach dem internationalen Tag der Giraffe gebar Giraffenkuh Amalka (10) bereits ihr viertes Kalb. Das Neugeborene brachte stattliche 60 Kilogramm bei einer Größe von circa 1,80 Meter auf die Waage.

Noch etwas wackelig auf den Beinen, aber dennoch putzmunter erkundet das neugeborene Giraffen-Jungtier das Gelände.

"Eine Giraffengeburt live zu erleben, ist in jeder Hinsicht etwas ganz Besonderes, zumal es nur noch 1400 erwachsene Rothschild-Giraffen in ihrem natürlichen Lebensraum gibt", erklärte Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem (58), stolz darüber, dass zahlreiche Tierpark-Gäste "dieses Wunder der Natur in unserer Savannen-Landschaft mit eigenen Augen miterleben durften."

Hinsichtlich der Giraffenkuh Amalka ist sich der Tierpark sicher, dass sie sich auch dieses Mal fürsorglich um ihren Nachwuchs kümmern wird.