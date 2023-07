Putzige Chihuahuas: Klein - aber oho! Die Hunde gibt es nur im Doppelpack

Humphrey (1, l.) und Chaplin (1) sind zwei Chihuahuas, die ein liebevolles Zuhause suchen. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Die beiden Kerlchen leben seit einem Monat im Berliner Tierheim und suchen nach einem gemeinsamen Für-Immer-Zuhause, Chihuahuas im Doppelpack also.

Chaplin und Humphrey werden von ihren Tierpflegern als zwei lebhafte Rüden beschrieben, die noch einiges lernen möchten.

So lassen sich die Chihuahuas gut zu Futtersuchspielen motivieren und sind menschenbezogen, was das Lernen erleichtert.

Wenn die kleinen Hunde an der Leine sind, pöbeln sie gern andere Artgenossen an. Die Erziehung der zwei noch jungen Hunde steckt in den Kinderschuhen. Daher empfiehlt das Tierheim, den Besuch einer guten Hundeschule.

Obwohl Chaplin und Humphrey klein sind, wollen und müssen sie genauso ernstgenommen werden wie große Hunde.