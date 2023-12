Qualzucht: Deshalb haben diese Kaninchen das doppelte Nachsehen

So haben Satin-Kaninchen eine erhöhte Anfälligkeit für Zahnerkrankungen. Die genaue Ursache ist noch nicht vollständig geklärt - aber in der Regel leiden diese Tiere unter einer schweren Fehlstellung ihre Zähne.

Als Satin- (Fellbeschaffenheit) und Widder-Kaninchen (Schlappohren) sind die beiden doppelt benachteiligt. Beide Rasseausprägungen können der Qualzucht zugerechnet werden. Demzufolge wurde der Körper des Tieres über die Jahre so verformt, dass eine Veranlagung für Krankheiten geschaffen wurde.

Doch von ihrem Schicksal lassen sich Vaiana und Maui nicht abschrecken: Sie sind sehr zutrauliche und freundliche Kaninchen. Da sie ein Herz und eine Seele sind, werden sie nur gemeinsam in ein neues Zuhause vermittelt.

Kaninchendame Vaiana möchte unbedingt weiterhin mit ihrem Liebsten Maui zusammenbleiben. © Tierheim München

Auch Widder-Kaninchen sind oft von Zahnproblemen betroffen. Grund hierfür ist die oft verkürzte Kopfform, die mit den Schlappohren einhergeht. Zudem sind die Tiere sehr anfällig für Ohrenentzündungen.

Noch geht es Vaiana und Maui in dieser Hinsicht gut, die Kaninchen sollten aber regelmäßig beim Tierarzt vorstellig werden, um Gesundheitsprobleme schnell zu erkennen.



Vaiana und Maui werden in ganzjährige Innenhaltung in einem Gehege mit mindestens vier Quadratmetern Fläche mit zusätzlichem Auslauf, beziehungsweise sechs Quadratmetern Fläche ohne zusätzlichen Auslauf, vermittelt.

Hast Du Interesse an dem liebenswerten Paar? Dann melde Dich im Kleintierhaus EG unter Tel. 089/92100053 oder per E-Mail an kleintierhaus.eg@tierheim-muenchen.de und lerne Vaiana und Maui kennen!