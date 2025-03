Rettung in letzter Sekunde: Wer feiert mit Simon seine zweite Chance?

Wurzen - Völlig verwahrlost und sich selbst überlassen wurde Simon im vergangenen Sommer aufgefunden. Das Tierheim Wurzen nahm sich seiner an. Nun ist der Kater bereit, seinen neuen Lebensabschnitt zu starten.

Monate voller umfangreicher Pflege später kann Simon endlich in sein neues Leben starten. Aus diesem Grund ist er nun auf der Suche nach dem perfekten Partner zum Schmusen.

Unterernährt, dehydriert, verletzt und kränklich: In diesem Zustand hatte eine Wurzener Anwohnerin Simon im Juli auf ihrer Terrasse gefunden.

Solltet Ihr Simon kennenlernen wollen, könnt Ihr Euch auf der Website des Tierheims melden.

Zudem feiern die Wurzener am Samstag mit dem Fressnapf in Leipzig Rückmarsdorf Geburtstag. Also die perfekte Gelegenheit, um vorbeizuschauen!