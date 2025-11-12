Rutschpartie mit Folgen: Feuerwehr rettet erschöpfte Eule aus stinkender Falle

Schwelm - Da staunten selbst erfahrene Feuerwehrleute nicht schlecht: Am Dienstagmittag mussten die Einsatzkräfte in Schwelm zu einer Eule ausrücken, die in einen Gülletank gefallen war!

Die Eule saß in einem Gülletank fest. © Bildmontage: Feuerwehr Schwelm

Laut der Feuerwehr ging bei ihnen gegen 12.56 Uhr der ungewöhnliche Notruf ein.

In einem landwirtschaftlichen Betrieb hatte sich das verletzte Tier offenbar in den Tank verirrt und kam aus eigener Kraft nicht mehr heraus. Das liegt daran, dass der Gülletank meist tief und rutschig ist.

Mit drei Fahrzeugen und zehn Männern rückten die Schwelmer Retter schließlich an. Vor Ort war schnell klar: Hier muss die Drehleiter ran!

Mit einem speziellen Kescher-System konnte ein Trupp die erschöpfte Eule schließlich behutsam aus ihrer misslichen Lage befreien.