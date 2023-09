Schock im Tierheim: Pfleger machen alarmierende Entdeckung, die Fragen aufwirft

Die Tierheim-Mitarbeiter haben eine schockierende Entdeckung gemacht: Eines ihrer Vorhängeschlösser wurde offenbar mit einem Bolzenschneider geknackt. © Instagram/Screenshot/Tierheim Bergheim

Zum Wochenstart teilten die Mitarbeiter ein Foto des Stahlschlosses, das bei der Aktion der Eindringlinge sichtlich Schaden genommen hat. Das silberfarbene Sicherheitsteil wurde offenkundig mit einem Bolzenschneider geknackt, wie die Pfleger in einer Instagram-Story berichteten.

So wurde der einstmals verschlossene Bügel einfach mit brachialer Gewalt vom Gehäuse des Schlosses abgetrennt.

Wer nun jedoch denkt, dass sich die Täter damit Zugang zu den Büroräumen des Bergheimer Tierheims verschaffen wollten, beispielsweise um Geld aus der Kasse zu stehlen, der liegt falsch. Tatsächlich hatten es die Gangster nämlich auf etwas ganz anderes abgesehen!

Nach Angaben der Mitarbeiter hing das einstmals intakte Schloss an der Klappe des Futtercontainers, in dem die Nahrungsmittel für Hunde, Katzen und Co. gelagert werden. Absurd, hätten sich in den Räumen der Tierschutz-Einrichtung doch sicherlich noch viel wertvollere Gegenstände als Säcke voller Futter finden lassen.