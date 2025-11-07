Seine Augen sprechen Bände: Nach turbulenter Vergangenheit will Mogli endlich Harmonie

Delitzsch - Sein ängstlicher Blick sagt alles! Mogli hat schon einiges erlebt. In einem neuen Zuhause soll er Ruhe und Geborgenheit finden.

Mogli (4) musste in seinem bisherigen Leben einiges durchmachen. Nun wünscht er sich einen Neustart. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch

"Unser kleiner Mogli wurde am 12. Mai 2021 geboren und hat in seinem jungen Leben bereits mehr erlebt, als Worte je beschreiben könnten", schreibt das Tierheim Delitzsch auf Facebook.

Was genau der Mischling durchmachen musste, wisse man zwar nicht. Klar sei jedoch, dass er sich seither sehr harmoniebedürftig zeige.

"Der Junge ist ein freundlicher, fröhlicher und unglaublich menschenbezogener kleiner Mann, der es liebt, Nähe zu spüren und Zuneigung zu schenken", so die Tierhelfer. Denn glücklicherweise konnte sich der Rüde all diese Eigenschaften trotz seiner Umstände bewahren. Damit er diese Seite von sich endlich genießen kann, benötigt es ein neues, ruhiges Zuhause.

Dementsprechend bevorzugt Mogli auch im Hinblick auf andere Vierbeiner und Kinder (ab 10 Jahren) eher entspanntere Typen. Zukünftige Besitzer sollten außerdem wissen, dass Mogli aufgrund seines Körperbaus im Alter Probleme mit Treppen bekommen könnte.