"Seltenes Glück": Hier trabt ein Elch im Leipziger Land umher

Großpösna - Am Dienstagmorgen wollte Marc Thenau (53) wie schon unzählige Male zuvor in seine Praxis nach Leipzig-Liebertwolkwitz fahren. Was er unterwegs sah, klingt für diese Region unglaublich: Neben der Naunhofer Landstraße spazierte ein Elch übers Feld!

Dieser Elch wurde Anfang der Woche bei Großpösna gesichtet. © Marc Thenau

"Auf meinem Weg zur Arbeit sah ich gegen 7.50 Uhr dort plötzlich Menschen am Straßenrand stehen", erzählte der Großpösnaer TAG24.

Zunächst habe er an einen Unfall gedacht. Doch mitnichten! "Ich guckte nach links und sah, dass dort etwas Großes lief", schilderte Thenau weiter. War es Damwild? "Nein, vom Gang her war es tatsächlich ein Elch", gab er seine spannende Beobachtung wieder.

Sogleich bog der Physiotherapeut - seines Zeichens zudem passionierter Jäger - mit seinem Jeep in einen nahe gelegenen Wirtschaftsweg ab, um das ungewöhnliche Exemplar fasziniert mit seinem Handy zu fotografieren.

Einen Videoclip mit dem imposanten Tier produzierte er gleich mit. Selbstverständlich habe er den Elch nicht aus der Ruhe bringen wollen und daher gebührenden Abstand gewahrt.

Marc schätzte den Jungbullen vor Ort auf eineinhalb bis zwei Jahre: "Sicherlich wurde er verstoßen und ist jetzt auf der Suche nach einem neuen Revier."

Das bestätigte auch Janosch Leeb vom Forstbezirk Leipzig auf TAG24-Anfrage: "Vergangene Elchsichtungen waren meistens auf Tiere auf der 'Durchreise' oder auf Partnersuche zurückzuführen."