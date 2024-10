Sensibler Mischling sucht seit Jahren nach Zuhause: Dabei hat der süße Snoopy einiges gelernt

Berlin - Weil sich Snoopys Halter mit dem Staffordshire-Mix überfordert fühlte, kam der sensible Hund ins Berliner Tierheim. Dort wartet er seit Jahren geduldig auf eine neue Chance. Ob er seinem Schicksal von der Schippe springen kann?

Beinahe sein ganzes Leben hat der süße Snoopy in einem der zahlreichen Zwinger verbracht.

Mit entspannten Rüden und Hündinnen, die nicht zu wild spielen, hat Snoopy bereits gute Erfahrungen gemacht. Kleine Hunde hingegen findet der Staffordshire-Mix doof und auch Kinder sollten nicht in seinem künftigen Zuhause wohnen.

Für Snoopy wünscht sich das Tierheim ein ruhiges Zuhause bei einem sehr souveränen Menschen, der bereits Erfahrung mit verunsicherten Hunden hat. Bei Snoopys Erziehung sollten Einfühlungsvermögen und Konsequenz an oberster Stelle stehen.

Stundenweise alleine zu Hause zu bleiben, ist Snoopy nicht gewöhnt. Seinen Tierpflegern zufolge sollte dies jedoch mit entsprechendem Training in Zukunft möglich sein.

Der Achtjährige ist stubenrein, beherrscht die Grundkommandos und lässt sich prima an seinen Artgenossen vorbeiführen. Auch im Auto mitzufahren ist für den lieben Hund eine Freude.

Wenn Du dem sensiblen Snoopy (Vermittlungsnummer 17/150) eine Chance geben kannst und ein kuscheliges Körbchen für ihn hast, dann melde Dich bei seinen Tierpflegern im Struppi-Haus per Telefon unter 030/76888156. Beachte, dass Snoopy aufgrund seiner Rasse in einigen Bundesländern einen Maulkorb tragen und an der Leine laufen muss. Zudem könnte für seine Haltung eine Genehmigung des Vermieters erforderlich sein.

Damit Ihr Euch ausgiebig beschnüffeln und einander gewöhnen könnt, solltest Du Snoopy regelmäßig im Tierheim besuchen, bevor der knuffige Kerl bei Dir einziehen kann.