Staunen im Netz: Was für ein Monstrum zeigt dieser Mann da?

New South Wales (Australien) - Bei diesem Foto ist selbst ein Experte beeindruckt. Der Schnappschuss wurde Anfang der Woche auf Facebook geteilt, zeigt einen sogenannten Neuseeländischen Langflossenaal. Offenbar wurde das "Monstrum" in zwei Teile gebissen. Es müsste also eigentlich sogar doppelt so lang sein. Gefunden wurde der Aal laut Facebook-Posting im Wagonga Inlet in Narooma an der Südküste von New South Wales, Australien.