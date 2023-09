Tierheim braucht dringend Hilfe: "Im Katzenhaus stapeln sich die Miezen"

Bergheim - Aktuell beheimatet das Tierheim Bergheim in der Nähe von Köln zahlreiche Katzen , die eine neues Zuhause suchen. So auch Kater Henning, der als Fundtier ins Heim kam.

"Im Katzenhaus stapeln sich die Miezen, die ganz dringend ein neues Zuhause suchen", berichteten die Pfleger des Tierheims Bergheim in ihrem neuesten Instagram-Beitrag bezüglich der misslichen Lage, was die Vierbeiner angeht.

Der Vierbeiner kam als Fundtier ins Tierheim. © Tierheim Bergheim

"Wenn er dann zu Hause ist, lässt er sich stundenlang den Bollerkopf streicheln und erzählt die eine oder andere Geschichte aus seinem Leben. Andere Katzen sind ihm, zumindest bei uns im Katzenhaus, ziemlich egal", beschreiben die Pfleger den Schnurrer weiter und hoffen, dass Henning durch die Bekanntmachung endlich ein neues Zuhause findet.

Dass das Tierheim Bergheim einen Vorstellungs-Marathon startet, ist für das Heim nichts Ungewöhnliches. Bereits Anfang Juli stellte man zahlreiche Katzen auf dem eigenen Instagram-Kanal vor, damit diese eine neue Bleibe finden.

Deshalb gilt: Solltet Ihr also Interesse an Kater Henning oder anderen Miezen haben, meldet Euch telefonisch unter 022714824124, per E-Mail oder über das Kontaktformular beim Tierheim Bergheim.

Die Pfleger wären Euch unendlich dankbar.