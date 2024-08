Tierheim wird zur Schule: Süße Katzen-Babys verzaubern das Netz

"So liebe Kinder, gebt einfach acht! Lektion eins: Das ist kein Sandkasten, sondern ein Katzenklo. Da geht ihr hinein, wenn es mal 'hinten drückt' oder ihr etwas getrunken habt, was wieder raus will."

Das machte auch innerhalb der Fangemeinde blitzschnell die Runde, die angesichts der Momentaufnahme einen regelrechten Zuckerschock erlitt.

"😍Ich bin schockverliebt!🐈‍⬛🥰❤️", "Die sind zum Knutschen … möchte nicht wissen, was in den Köpfchen so vorgeht" und "Wie süß kann man bitte sein🥹🥹🥹" war in den Kommentaren zu lesen.

Ob die vier Jünglinge schon bald aus dem Tierheim ziehen und in ein neues Abenteuer aufbrechen dürfen, ist aber nicht bekannt.