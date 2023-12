Tierischer Jahresrückblick: Diese Geschichten erlebt man nicht zweimal

Köln - Mal sind sie Retter in der Not, mal müssen sie selbst gerettet werden. Mal bringen sie uns zum Staunen, mal zum Schmunzeln. Und manchmal stellen sie Menschen vor echte Probleme: Tiere . Hier kommen die besten Geschichten aus der Welt des Federviehs und der Vierbeiner aus 2023.

Seinen Job als Drogenfahnder besonders gut gemacht hat Zollhund Bali: Im Mai erschnüffelte er bei einer Drogenkontrolle am Niederrhein 30 Kilogramm Rauschgift in einem Auto. Schwarzmarkt-Wert: 2,5 Millionen Euro.

Fast könnte man meinen, in Nordrhein-Westfalen sei 2023 eine eigene Pfoten-Patrouille am Start gewesen: Hunde betätigten sich jedenfalls gerne als heldenhafte Einsatzkräfte. So hatte nach Angaben der Feuerwehr im November ein Hund aus Olsberg im Sauerland seine schlafenden Besitzer geweckt, um sie vor austretendem Gas und Rauch im Keller zu warnen.

Aufwendiger gestaltete sich die Rettung einer Wildschweinrotte, die kurz vor einem Wehr in einem Graben in Arnsberg um ihr Überleben kämpfte. Zweieinhalb Stunden habe es gedauert, zwei ausgewachsene Schweine sowie zehn Frischlinge lebendig aus der starken Strömung zu bergen, berichtete die Feuerwehr über den Einsatz im September.

Dieser Marder schlich sich in Krefeld in eine Arztpraxis. © Feuerwehr Krefeld/dpa

Mehrfach gab es Einsätze zur Rettung von Vögeln: Im Juli befreiten Feuerwehrleute in Minden mithilfe einer Drehleiter eine Möwe, die sich in der Sirene des Schlauchturms der Wache verfangen hatte. Höhenretter der Feuerwehr rückten in Haltern am See aus, um in 55 Metern Höhe einen Falken aus einer Metallkonstruktion an einer Kirchturmspitze zu befreien.

Nach einer missglückten Landung auf einem Stausee in Essen war im Mai ein Schwan in einem Geländer einer Eisenbahnbrücke steckengeblieben. Die Bundespolizei musste die Strecke sperren, um das an Flügeln und Brustkorb verletzte Tier befreien und zum Tierarzt bringen zu können.

Balou, ein dreijähriger osteuropäischer Schäferhund, hat im August mit seinem besonderen Faible fürs Zugfahren Aufsehen erregt. Der Hund war ohne Begleitung mit dem Zug von Erftstadt nach Köln gefahren.

Am Bahnhof Köln-Süd nahmen ihn Beamte der Bundespolizei in Empfang, die vom Zugführer informiert worden waren.

Über soziale Medien fand die Polizei auch bald das Frauchen des reisefreudigen Hundes: "Mein Hund fährt gerne Zug", erklärte sie. Und er beherrsche die Kunst, selbstständig Türen zu öffnen. Als sie sein Verschwinden bemerkt habe, habe sie daher sofort vermutet, dass er wieder Zug fahre.