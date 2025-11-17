Tierretter sahen ihre Leben in Gefahr, jetzt suchen sie nach Happy End
Köln - Das Tierheim Dellbrück aus Köln sucht aktuell nach neuen Bleiben für zwei ganz besondere Vierbeiner.
Gemeint sind die beiden Husky-Ladys Boomer und Yuki, die aus ziemlich ähnlichen Gründen im Zwinger gelandet sind.
Denn wie das Tierheim im neuesten Posting auf Instagram verrät, hatten es ihre ehemaligen Besitzer nicht wirklich gut mit den beiden Hunden gemeint.
Innerhalb kürzester Zeit sei das Duo - unabhängig voneinander - sichergestellt und im Kölner Osten untergebracht worden. Inzwischen verbindet Boomer und Yuki eine waschechte Freundschaft.
"Die Hündinnen teilen sich bei uns Tisch und Körbchen", heißt es in der niedlichen Typbeschreibung des Doppelpacks.
Allerdings stellen die Tierretter indirekt klar, dass nicht alle Interessenten in die engere Auswahl kämen und ein paar Voraussetzungen erfüllt werden müssten.
Ein Beispiel: Sich mit Huskys auskennen und gerne an der frischen Luft unterwegs sein.
Das müssen Interessenten mitbringen und beachten
Was sich für ein Leben mit Hund wie selbstverständlich anhört, ist es im Umgang mit Huskys aber nicht. Denn: Huskys gehören zu den aktivsten Fellnasen, brauchen viel Auslauf und jede Menge Bewegung.
Wichtig ist außerdem, dass die neuen Besitzer viel Zeit haben, um sich ausreichend um den flauschigen Neuzugang zu kümmern.
Gesundheitlich ist über weite Strecken alles in Ordnung. Einzig und allein Boomer hat Epilepsie in ihrer Krankenakte stehen, was sie im Alltag aber Nullkommanull belastet. "Nur so viel: Sie ist mit Tabletten super eingestellt und komplett anfallfrei", lautet die Ansage des Tierheims.
Eigentlich würde man Boomer und Yuki separat voneinander vermitteln - allerdings wäre es auch möglich, die beiden Freundinnen zusammen in ein neues Leben zu entlassen. Wichtig dafür ist nur, dass die Voraussetzungen stimmen.
Unter 0221684926 oder per E-Mail an [email protected] können sich Interessenten beim Tierheim melden und nach Boomer und Yuki erkundigen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück