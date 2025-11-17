Tierretter sahen ihre Leben in Gefahr, jetzt suchen sie nach Happy End

Köln - Das Tierheim Dellbrück aus Köln sucht aktuell nach neuen Bleiben für zwei ganz besondere Vierbeiner.

Boomer (l.) und Yuki wollen von Spaziergängen im Wald nicht immer ins Tierheim zurückkommen. © Bildmontage: Screenshot/Homepage/Tierheim Dellbrück

Gemeint sind die beiden Husky-Ladys Boomer und Yuki, die aus ziemlich ähnlichen Gründen im Zwinger gelandet sind.

Denn wie das Tierheim im neuesten Posting auf Instagram verrät, hatten es ihre ehemaligen Besitzer nicht wirklich gut mit den beiden Hunden gemeint.

Innerhalb kürzester Zeit sei das Duo - unabhängig voneinander - sichergestellt und im Kölner Osten untergebracht worden. Inzwischen verbindet Boomer und Yuki eine waschechte Freundschaft.

"Die Hündinnen teilen sich bei uns Tisch und Körbchen", heißt es in der niedlichen Typbeschreibung des Doppelpacks.

Allerdings stellen die Tierretter indirekt klar, dass nicht alle Interessenten in die engere Auswahl kämen und ein paar Voraussetzungen erfüllt werden müssten.

Ein Beispiel: Sich mit Huskys auskennen und gerne an der frischen Luft unterwegs sein.