Trauriger Mischling erlitt schweren Rückschlag: Gibt es noch Hoffnung für Mirabela?

Gießen - Es gibt wohl nichts Schöneres für einen Tierheim-Hund, als endlich in ein Für-Immer-Zuhause ziehen zu dürfen. Ähnlich ging es auch Vierbeinerin Mirabela, als sich endlich ein passender neuer Besitzer für sie gefunden hatte. Doch so schnell wie das Glück kam, war es auch schon wieder weg.

Hündin Mirabela wurde im Februar dieses Jahres geboren. © Montage: Tierschutzverein Gießen und Umgebung e.V.

Denn wie der Tierschutzverein Gießen und Umgebung im entsprechenden Beitrag zur Mischlingsdame berichtete, stellte sich heraus, dass die Familie, in die Mirabela zunächst vermittelt worden war, doch nicht die richtige für die Fellnase gewesen zu sein schien.

Und so musste die Ende Februar dieses Jahres geborene, unkastrierte Hunde-Lady - so traurig es auch war - zu ihrem eigenen Wohl wieder zurück in die Obhut des Tierheims zurückkehren. Diese Entscheidung brach zwar den Verantwortlichen sowie der vermeintlichen neuen Familie das Herz, es schien jedoch die einzig vernünftige Entscheidung zugunsten der Junghündin gewesen zu sein.

Dennoch gibt man die Hoffnung auf ein passendes Heim für die schüchterne Mirabela nicht auf. Dabei ist zu wissen, dass die dreifarbige Schönheit mit dem leicht traurigen Blick äußerst unsicher ist und viel Zeit benötigt, um sich auf Menschen einzulassen und Vertrauen aufzubauen.

Da sie sich zudem sehr an anderen Hunden orientiert, könnte ein souveräner Ersthund der passende Konterpart zu Mirabela sein. Ob sie hingegen mit Katzen harmoniert, ist nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass im Haushalt lebende Kinder definitiv älter und potenzielle Interessenten hundeerfahren sein sollten.

Im Idealfall sollte Mirabelas neues Heim zudem über einen eingezäunten Garten verfügen, da ihr ausreichend Zeit im Freien besser dabei helfen könnte, sich an das neue Familienleben zu gewöhnen.