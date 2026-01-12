Ungebetener Gast macht es sich in Keller gemütlich: Hausbesitzer mit Nerven am Ende

Altadena (USA) - Sowas erlebt man auch nicht alle Tage: Ein Mann aus dem US -Bundesstaat Kalifornien hatte wochenlang einen nicht ganz ungefährlichen Untermieter, der es sich unter seinem Haus gemütlich gemacht hat.

Einem Bären will man wohl nicht unbedingt im eigenen Haus begegnen. Und ihn schon gar nicht als Untermieter haben. © Screenshot/Gofundme/Help Ken repair home damage caused by Altadena bear

Ken Johnson aus der südkalifornischen Gemeinde Altadena dürfte mit den Nerven völlig am Ende sein, denn so hatte er sich Weihnachten und den Jahreswechsel ganz sicher nicht vorgestellt.

Zu diesem Zeitpunkt hatte ein riesiger Bär ihn bereits seit rund einem Monat belästigt, wie die gemeinnützige Organisation "The BEAR League" in einem Instagram-Post samt Video berichtete. Der hatte es sich mal eben in Johnsons Kriechkeller bequem gemacht, kam und ging, wie es ihm passte.

Auf rund 500 Pfund (circa 225 Kilogramm) wurde das Männchen von den Tierschützern geschätzt - ein ordentlicher Brocken also, der sicher auch richtig ungemütlich werden kann, wenn er sich bedroht fühlt.

In dem Keller hat das Ungetüm erhebliche Schäden angerichtet, unter anderem an Heizungsrohren und sogar an einer Gasleitung. So habe Johnson kurz vor Weihnachten sogar das Gas abschalten müssen, damit nicht noch Schlimmeres passiert.

Als Versuche von staatlichen Wildhütern, das Tier aus dem Haus zu locken, fehlschlugen, wurde es dem Bewohner nach nervenzehrenden Wochen zu bunt - er wandte er sich an "The BEAR League". Laut Johnson selbst habe der Staat ihn mit dem Problem hängenlassen.