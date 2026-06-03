Von Mutter verstoßen: Stark verwahrlostes Katzenbaby hofft auf Hilfe

Eilenburg - Die kleine "Katzenmaus" kämpft im Tierheim Eilenburg um ihr Überleben. Doch um gesund und munter zu werden, ist sie auf jede Menge Unterstützung angewiesen.

Das Katzenbaby kam mit völlig vereiterten Augen ins Tierheim. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Eilenburg

Mit schätzungsweise gerade einmal drei Wochen wurde die kleine "Katzenmaus", wie sie von den Eilenburger Tierpflegern genannt wird, von ihrer Mutter verstoßen. Daraufhin war das hilflose Wesen vollständig sich selbst überlassen. Die Auswirkungen dessen habe man ihr deutlich angesehen:

"Als sie bei uns ankam, waren ihre Augen komplett mit Eiter verklebt. Erst nachdem wir sie vorsichtig gereinigt und die Augen gesäubert hatten, konnte sie wieder ein kleines bisschen sehen", berichten die Pfleger in einem Beitrag auf Facebook.

Um sie rundum versorgen, pflegen und ernähren zu können, musste sie vorerst von einer der Helferinnen mit nach Hause genommen werden. Die Zuneigung, die sie seitdem erfährt, habe bereits Wirkung gezeigt, sodass die Eilenburger sich sicher sind: Die kleine "Katzenmaus" will kämpfen.

Was ihr derzeit noch am meisten zu schaffen mache, sei der Katzenschnupfen. "Gerade bei so jungen Kitten kann er leider sehr hartnäckig sein und manchmal bleiben auch Folgeschäden zurück", heißt es weiter.