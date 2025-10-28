Wachteln einfach ausgesetzt: Deshalb haben sie in der Natur kaum Überlebenschancen

München - Fünf Wachteln warten im Münchner Tierheim auf ein neues, artgerechtes Zuhause. Finden sie ihr Happy End?

Fünf junge Wachtel durften sich im Tierheim erholen und sind nun bereit für ein neues Zuhause. © Tierheim München

Während eines Mitarbeiterfestes Ende August wurden die kleinen Vögel einfach vor dem Tierheim in Riem ausgesetzt. "Zum Glück konnten sie rechtzeitig gefunden und in Sicherheit gebracht werden", erklärt das Tierheim.

Jetzt suchen die vier Hähne Jürgen, Erwin, Klaus, und Friedrich sowie Henne Anna ein nettes Plätzchen bei Menschen, die ihnen ein artgerechtes Zuhause bieten können.

Für Wachteln bedeutet das: ein gut isolierter Stall und eine geschlossene Voliere als sicherer Auslauf. Dazu brauchen die Vögel viele Versteck- und Unterschlupfmöglichkeiten, sowohl im Stall als auch im Außenbereich, damit sie sich sicher und geborgen fühlen können.

Bei einer Gruppe von fünf bis sechs Tieren sollten ihr Auslauf mindestens vier Quadratmeter groß sein. "Mehr Platz ist natürlich immer besser", so das Tierheim.