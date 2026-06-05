Was ist dieser Seele zugestoßen? Hund kommt extrem vernarbt ins Tierheim

Baytown (Texas/USA) - Was dieser Hund in seinem Leben bereits alles durchmachen musste, möchte man sich kaum vorstellen: In der texanischen Großstadt Baytown retteten Tierschützer vor wenigen Stunden eine extrem abgemagerte und mit Narben übersäte Dogge von der Straße. Ihr gesundheitlicher Zustand war zunächst sehr kritisch.

Die schwarze Dogge Stallion (4) wurde ausgesetzt und sich selbst überlassen. © Facebook/Screenshot/Save Rocky the Great Dane Rescue and Rehab Srgdrr

"Manche Hunde landen in Tierheimen, weil sie geliebt wurden und verloren gegangen sind. Und dann gibt es Hunde wie Stallion – diejenigen, deren Körper leise die Geschichte erzählen, bevor sie überhaupt die Chance dazu bekommen", betonte das zuständige Pflegeteam "Save Rocky the Great Dane Rescue and Rehab Srgdrr" auf Facebook.

Nachdem der schwarze Rüde in der Auffangstation angekommen war, konnten die Mitarbeiter ihren Augen kaum trauen. Der auf vier Jahre geschätzte Vierbeiner wies neben einigen offenen Verletzungen auch unzählige Kampfwunden auf. Wie es zu den Verletzungen kam, ist bislang ungewiss.

"Die Mitarbeiter des Tierheims glauben, dass er wahrscheinlich schon seit geraumer Zeit auf der Straße gelebt hat", hieß es weiter. Im Zuge der medizinischen Untersuchungen stellte sich heraus, dass Stallion nur 46 Kilogramm auf die Waage brachte.

Zum Vergleich: Ausgewachsene männliche Doggen wiegen im Durchschnitt zwischen 64 und 79 Kilogramm. Dass der Rüde eine solche extreme Unterernährung überleben konnte, grenzt fast an ein Wunder.

"Im Moment geht es Stallion gesundheitlich nicht gut", erklärte das Tierheim. Derzeit kämpfe die vierjährige Fellnase vor allem mit Durchfall und völliger Erschöpfung.