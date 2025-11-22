Welpe stirbt bei Not-Geburt: Besitzer lassen Hunde einfach in Klinik
Bergheim - Völlig erschöpft von den jüngsten Strapazen erholt sich aktuell die mehr als tapfere Hündin Püppi inklusive Nachwuchs im Tierheim Bergheim.
Mit einem emotionalen Video und herzergreifenden Worte meldeten sich die fleißigen Tierretter vor dem Wochenende bei den eigenen Fans.
Der Grund: die Rettung einer mitten in der Geburt steckenden französischen Bulldogge!
"Wir haben es mal wieder getan und einen absoluten Notfall aus einer Klinik bei uns aufgenommen", heißt es zu Beginn des Beitrags. Die Ex-Besitzer waren mit dem Vierbeiner zwischen Tür und Angel in die Notfallklinik gefahren, um dort für eine einfachere Geburt ihres Hundes zu sorgen.
Wie das Tierheim aber mitteilt, ist im Laufe des Not-Kaiserschnitts einer von zwei kleinen Welpen verstorben. Den zweiten konnten die Ärzte mit Mühe und Not retten.
Tierheim Bergheim bittet um helfende Spenden
Statt Püppi samt Nachwuchs wieder mit nach Hause zu nehmen, ließen die ehemaligen Besitzer die Tiere gleich in der Klinik. Denn: Die Rechnung soll viel zu hoch gewesen sein. "Entweder konnten oder wollten sie die Rechnung nicht zahlen", fassen die Tierretter zusammen.
Inzwischen haben es sich Mama Püppi und ihr Nachwuchs vorerst im Tierheim gemütlich gemacht, werden dort rund um die Uhr beobachtet und bestens versorgt.
Zum Ende der ergreifenden Story hat das Tierheim noch zwei wichtige Hinweise. Zum einen das enorme Risiko bei Geburten von französischen Bulldoggen. "Seinen Hund decken zu lassen und keine Ahnung davon zu haben, dass die Geburt nie auf natürlichem Wege vonstattengehen kann - das sind dann nicht die richtigen Leute." Ausschlaggebender Grund für die Gefahr sind die großen Köpfe der Rasse.
Darüber hinaus bittet das Tierheim Bergheim aufgrund der hohen Rechnung um die Hilfe der Community. "Vielleicht habt ihr ja einen kleinen Betrag, mit dem ihr uns helfen könnt."
