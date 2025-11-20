Mit der Flasche aufgezogen! Zuckersüßes Schmuse-Duo sucht gemeinsames Zuhause

Delitzsch - In der Kitten-Pflegestelle des Tierheim Delitzsch sucht derzeit ein Geschwisterpaar nach einem neuen Zuhause.

Raya und Alfonso sind ein unzertrennliches Paar. Gemeinsam suchen sie ein neues Zuhause. © Bildmontage: Tierheim Delitzsch

Verschmust, zutraulich und einfach nur süß: Mit gerade einmal vier Monaten auf ihrem kleinen Katzenbuckel sind Raya und Alfonso mehr als umzugsbereit.

Geimpft, gesund und absolut neugierig können sie es kaum erwarten, endlich neue vier Wände zu erkunden.

Hinzu kommt, dass es sich bei den beiden um absolute Traum-Miezen zu handeln scheint: "Die zwei wurden mit viel Herzblut und der Flasche großgezogen, weshalb sie besonders zutraulich, verschmust und menschenbezogen sind", schreiben die Delitzscher Tierhelfer auf Facebook.

"Halt kleine Sonnenscheine, die jedes Zuhause wärmer machen", heißt es weiter.