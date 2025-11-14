Mutmaßliche Großkatze von Kalenborn: Neue Hinweise und Erkenntnisse

Kalenborn - Nach der Sichtung einer mutmaßlichen Großkatze im Waldgebiet bei Kalenborn ( Rheinland-Pfalz ) an der Grenze zum Rhein-Sieg-Kreis gibt es den Behörden zufolge zwei neue Hinweise - die eher gegen ein solches Tier sprechen.

Noch ist nicht vollends klar, welches Tier ein Jäger im rheinland-pfälzischen Kalenborn gefilmt hat. © Thomas Frey/dpa

Demnach könnte es sich demnach um eine entlaufene Hauskatze der Rasse Maine Coon handeln, teilte die Verbandsgemeinde Altenahr mit.

Eine Halterin einer solchen Katze sei durch die Berichterstattung aufmerksam geworden und habe sich gemeldet.

Vor einigen Wochen sei die Frau samt Katze von Norddeutschland in das Saarland umgezogen. Die Katze sei mittlerweile entwischt.

"Es liegt die Vermutung nahe, dass die Katze dieser Rasse, die verhältnismäßig groß werden können, sich auf dem Weg in die bisherige Heimatregion nach Norddeutschland befinden könnte und dabei durch den Wald gestreift sei", hieß es. Dies hatte Bürgermeister Dominik Gieler auch in einem WDR-Interview gesagt.

Zum zweiten habe sich ein Bürger gemeldet, der unabhängig von der Sichtung nicht unweit der Waldfläche Ende Oktober 2025 eine Wildkatze beobachtet haben will. Er sei sich sicher, da eine ihm bekannte Familie ein solches Tier ausgestopft besaß und er es mehrfach gesehen habe, teilte die Gemeinde mit.