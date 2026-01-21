Tierheim sucht "Honeymoon-Suite" für verliebte Kätzchen

Dellbrück - Das Tierheim Köln -Dellbrück hat zwei echte Turteltauben-Kätzchen in die Vermittlung aufgenommen.

Katzen-Lady Cordelia (l.) und Kater James (r.) schmusen miteinander, was das Zeug hält. © Bildmontage: 123rf/oliko, Instagram/tierheim_dellbrueck

Cordelia und James sind zwei kleine Miezen, die einfach nicht voneinander ablassen können und jetzt im Katzenhaus des Tierheims wohnen.

Dort turteln sie so viel, dass "im ganzen Katzenhaus rosarote Herzchen herumfliegen", wie das Tierheim auf Instagram schreibt. Jetzt fehlt nur die passende "Honeymoon-Suite" für das perfekte Glück.

Von außen ähnelt das Pärchen einer Liebeskomödie, denn neben der Romanze, sind die beiden "leicht skurrile Miezen", wie die Mitarbeiter beschreiben.

Ihre Geschichte ist allerdings weniger schön: Cordelia und James kamen durch eine Sicherstellung ins Katzenhaus.

Dem Tierheim lagen Hinweise auf eine schlechte Haltung vor. Ohne viel zu zögern, holten die Tierretter die freundlichen Vierbeiner zu sich.