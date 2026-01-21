Tierheim sucht "Honeymoon-Suite" für verliebte Kätzchen
Dellbrück - Das Tierheim Köln-Dellbrück hat zwei echte Turteltauben-Kätzchen in die Vermittlung aufgenommen.
Cordelia und James sind zwei kleine Miezen, die einfach nicht voneinander ablassen können und jetzt im Katzenhaus des Tierheims wohnen.
Dort turteln sie so viel, dass "im ganzen Katzenhaus rosarote Herzchen herumfliegen", wie das Tierheim auf Instagram schreibt. Jetzt fehlt nur die passende "Honeymoon-Suite" für das perfekte Glück.
Von außen ähnelt das Pärchen einer Liebeskomödie, denn neben der Romanze, sind die beiden "leicht skurrile Miezen", wie die Mitarbeiter beschreiben.
Ihre Geschichte ist allerdings weniger schön: Cordelia und James kamen durch eine Sicherstellung ins Katzenhaus.
Dem Tierheim lagen Hinweise auf eine schlechte Haltung vor. Ohne viel zu zögern, holten die Tierretter die freundlichen Vierbeiner zu sich.
Cordelia und James: Charakterstarkes Kuschel-Duo
Damit es den beiden richtig gutgeht, haben die Tierheim-Mitarbeiter klare Wünsche: Cordelia und James sind reine Wohnungskatzen und möchten neben einem gesicherten Balkon vor allem Menschen, die ihnen "jeden Wunsch von den Augen ablesen".
Und ganz wichtig: Wer die beiden adoptieren möchte, sollte nicht nur von der Idee, "süße Katzen" zu besitzen, träumen. Beide haben einen "starken Charakter" und wenige Haare. Das heißt: Kuschel-Alarm ja, aber bitte mit Respekt und Geduld.
Die Pfleger betonen ausdrücklich: "Cordelia und James sind keine Accessoires für schockverliebte Spontan-Katzeneltern."
Der oder die neuen Besitzer sollten bereit sein, ihnen ein echtes Zuhause zu geben, mit Zeit, Liebe und einem sicheren Umfeld.
Wenn du also ein Herz für Katzenpärchen hast und Lust auf zwei Miezen, die nicht nur süß, sondern auch ein bisschen verrückt und sehr verliebt sind, kannst du dich über die Webseite des Tierheims melden.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/oliko, Instagram/tierheim_dellbrueck