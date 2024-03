"Tierisch tierisch" im Tierheim Ahlum: Findet Balboa endlich ein passendes Zuhause?

Rohrberg - Die MDR-Sendung "Tierisch tierisch" stellte am Mittwochabend wieder mehrere Vierbeiner vor, die auf ihr Für-immer-Zuhause hoffen. Für Moderatorin Uta Bresan (58) ging es dieses Mal in das Tierheim Ahlum in der Gemeinde Rohrberg (Altmarkkreis Salzwedel).