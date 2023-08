Nach dramatischer Rettung aus Hoarding-Wohnung: So geht es den Degus heute

Der Befund der Obduktion zeigte eine massive Magenentzündung, "welche [anscheinend] durch den Stress, de[n] die Trennung von den anderen Tieren, der Umzug und auch die Futterumstellung mit sich brachten", gefördert wurde, so der Verein. Aufgrund von Nährstoffmangel brachen zudem immer wieder die Zähne der kleinen Philosophen ab.

Trotz der Umstellung auf artgerechtes Futter, der korrigierten Zähne und regelmäßigen Arztbesuchen blieben die Jungs untergewichtig. Besonders der kleine Kant hatte die Zeit in dem Hoarding-Haushalt nicht gut überstanden, sodass er eingeschläfert werden musste.

Die Umstände waren damals als katastrophal beschrieben worden: So hatten die Tiere weder genug Platz für Futterplätze, noch für Rückzugsmöglichkeiten gehabt.

Ende Dezember waren insgesamt 200 Degu-Männchen aus einem Animal-Hoarding-Haushalt in Thüringen befreit worden . Sieben der Nagetiere hatte der Hallenser Tierschutz bei sich aufgenommen.

Inzwischen geht es den geretteten Degus und ihren Zähnen besser, sodass sie auch wieder harte Körner und Nüsse fressen können. © Facebook/Tierschutz Halle e.V.

Als Reaktion wurde nur noch weiche und gleichzeitig kalorienreiche Schonkost an die sechs verbliebenen Degus verfüttert. Doch die Gewichtsprobleme blieben.

Es stellte sich heraus, dass die Problematik tiefergreifend war als zunächst angenommen: Innerhalb der Gruppe schien sich ein extremer Futterneid entwickelt zu haben, sodass die starken jungen Tiere die älteren Artgenossen unter ihrer Fuchtel hatten.

"So beschlossen wir, die Gruppe ihrem Alter entsprechend zu trennen und das Gehege in eine Senioren- und eine Studenten-WG aufzuteilen", so der Plan der Tierschützer.

Und damit sollten sie goldrichtig liegen: Mittlerweile geht es den sechs Degus in ihren kleinen Gruppen blendend, die Zähnchen sind nachgewachsen und alle sind wohlgenährt.

Trotzdem ist die Geschichte der sechs aufgeweckten Nager noch nicht auserzählt: Platon, Sokrates, Marcus Aurelius, Machiavelli, Locke und Aristoteles sollen natürlich nicht für immer in den Händen des Tierschutzvereins bleiben, sondern suchen ein Zuhause.